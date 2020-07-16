السقوط الثاني .. من اسقط

2020/07/16 | 13:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس ..

بقلم / سليم الحسني

بعد الانسحاب الأميركي من العراق نهاية عام ٢٠١١، بدأ نوري المالكي يواجه تزايداً في جبهة المعارضة.



فقد شملت التيار الصدري والقيادات السنية ذات التوجهات الطائفية والقيادات الكردية وخصوصاً مسعود البرزاني.



وبدا واضحاً أن الرجل الذي أصرّ على انسحاب القوات الأمريكية ...

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