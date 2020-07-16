الصحة تستخدم علاجًا جديدًا لكورونا “شككت” به ايطاليا مسبقًا.. وحراك نحو لقاح “أكسفورد”

2020/07/16 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول كميات كبيرة من عقار”الاكتيمرا” الذي طورته شركة روش السويسرية لمعالجة المصابين بكورونا، وهو عبارة عن علاج كان يستخدم لالتهاب المفاصل الروماتيدي.وقالت الوزارة في بيان إن”الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اعلنت عن وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا من مناشئ عالمية رصينة”، مبينة انه “تم […]

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