كاتم الصَّوت.. بغداد ومستعمرها السِّري

2020/07/16 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رشيد الخيّون اغتيل الباحث العراقي في شؤون الجماعات الدينية المسلحة والإرهاب هشام الهاشمي؛ بمنطقة زيونة شرقي بغداد(مساء 6-7-2020)، تاركاً أرملة وثلاثة أيتام.كانت وسيلة الاغتيال كاتم الصَّوت، الذي اخترعه...أكمل القراءة ←

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