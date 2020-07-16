2020/07/16 | 13:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تشحن (3182) طن من حديد التسليح عبر شاحنات السكك التخصصية من الموانئ العراقية الى كمارك الشالجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تشحن (3182) طن من حديد التسليح عبر شاحنات السكك التخصصية من الموانئ العراقية الى كمارك الشالجية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تشحن (3182) طن من حديد التسليح عبر شاحنات السكك التخصصية من الموانئ العراقية الى كمارك الشالجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).