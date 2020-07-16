الحشد الشعبي ينجز دفن 3000 جثة لمتوفين بكورونا 

2020/07/16 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دفن اللواء الثاني وفرق الطبابة للحشد الشعبي، الخميس، 65 متوفيا آخر بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف الاشرف ليرتفع العدد الكلي الى أكثر من 3000 جثة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء الثاني بالحشد دفن 65 متوفيا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد […]

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