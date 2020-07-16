الانبار تسجل 17 حالة شفاء جديدة من كورونا

2020/07/16 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن عضو اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار مؤيد الدليمي ، الخميس ، عن مغادرة 17 مصابا بوباء كورونا مستشفيات المحافظة بعد اكتسابهم الشفاء التام .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكوادر الطبية المشرفة على المحاجر الصحية للمصابين بفيروس كورونا سمحت لـ 17 محجورا بالمغادرة بعد تماثلهم للشفاء التام من […]

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