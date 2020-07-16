2020/07/16 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللكاش: البرلمان يكرم النائب المتهم والهارب فائق بمبلغ 26 مليون دينار شهريا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللكاش: البرلمان يكرم النائب المتهم والهارب فائق بمبلغ 26 مليون دينار شهريا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللكاش: البرلمان يكرم النائب المتهم والهارب فائق بمبلغ 26 مليون دينار شهريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).