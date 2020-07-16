’’الحلول العسكرية مرفوضة’’.. أول رد كردي على دعوات إرسال قوات لمنافذ كردستان

2020/07/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس (16 تموز 2020)، رفضهم إرسال قوات عسكرية ل...





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