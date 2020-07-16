منتخب العراق الكروي يحتل المركز 70 في تصنيف (فيفا) لشهر تموز

2020/07/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

إحتل منتخب العراق بكرة القدم المركز 70 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة والصادر من (فيفا) اليوم الخميس (16 تموز 2020).

وجمع المنتخب العراقي 1344 نقطة ، فيما احتل المركز السابع آسيويا، بعد اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

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بغداد اليوم-متابعة

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بغداد اليوم/ متابعة

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بغداد اليوم- متابعة

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