الداخلية: أكثر من 1300 قضية عنف أسري خلال 6 أشهر بينها 453 اعتداء لزوجات على أزواجهن

2020/07/16 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للواء #سعد_معن مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية

اكثر من ١٣٠٠ قضية #عنفاسري سجلتها #وزارةالداخلية خلال الستة اشهر الماضية التفاصيل ادناه👇

📌الشكوى التي سجلت في بغداد والمحافظات ٦١١ قضية عنف اسري

🔴اوامر القبض ٣٦٧

💏اعتداء الزوج على الزوجة ٣٦٣٧

💏اعتداء الزوجة على الزوج ٤٥٣

🔴اعتداء مابين الاخوة والاخوات ٤٠٢

🔴اعتداء الاباء على الابناء ١٨٣

👨‍👨‍👦‍👦اعتداء الابناء على الاباء ٦١٧

🔃النتائج

🔵٤٣ محكوم

🔵٣٤٥ مفرج عنهم

🔵٣٧٤ رهن التحقيق

يتبع.



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