ترامب يوجه رسالة لإيران باللغة الفارسية

2020/07/16 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرار إيران بتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين لمشاركتهم في مظاهرات نوفمبر الماضية بالمؤسفة.

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