الدخلية تكشف أرقامًا مهولة لحالات عنف اسري خلال 6 أشهر.. تضاربات “غير مفهومة” في الأرقام!

2020/07/16 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، رقمًا مهولًا لحالات العنف الاسري خلال الأشهر الستة الماضية.وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن “اكثر من ١٣٠٠ قضية عنف اسري سجلتها وزارة الداخلية خلال الستة اشهر الماضية”.وبين أن “الشكوى التي سجلت في بغداد والمحافظات ٦١١ قضية عنف اسري”.وبين أن […]

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