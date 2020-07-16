2020/07/16 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، ضبطها مولدات كهربائية لم يتم ادخالها بالخدمة لرفد الشبكة الوطنية منذ عام 2012.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مولدات كهربائيَّةً لم يتم إدخالها لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مولدات كهربائيَّةً لم يتم إدخالها لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).