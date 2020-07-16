ألمانيا تقدم مساعدات للعراق بـقيمة 300 مليون يورو لمكافحة كورونا

2020/07/16 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت المانيا مساعدات مالية إضافية الى العراق تصل الى ثلاثمئة مليون يورو بهدف مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثار الوباء الذي استباح البلاد.

وذكرت السفارة أنها خصصت تلك الأموال لمنظمات انسانية وفقاً لخطة الإغاثة العالمية للأمم المتحدة، ضمن إجراءات المساعدة الإنسانية للعراق، وأكدت ان تلك الأموال ستخصص للتدابير في مجال النظافة، والتثقيف بشأن وباء كورونا، وتوفير مواد التطهير، والملابس الواقية والمواد الطبية وكذلك لدعم المجموعات الاجتماعية التي تتأثر اقتصادياً واجتماعياً بشكل خاص بالوباء.

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