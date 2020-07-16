مصدر حكومي: زيارة الكاظمي لواشنطن وطهران والرياض تهدف لإبعاد بغداد عن الصراعات

2020/07/16 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر حكومي، عن جدول أعمال زيارات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن وطهران والرياض خلال الشهر الحالي.

ونقلت وكالات دولية عن المصدر قوله، إن الكاظمي سيبحث خلال زياراته المرتقبة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والتخفيف من التوتر بين طهران والرياض، كما سيبحث مع المسؤولين في هذه الدول ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات بينها.

وأضاف أن الكاظمي سيعمل على مسك العصا من المنتصف وسيحاول أن يصل إلى مراحل تُبعد خطر هذه الصراعات عن العراق، وأشار إلى أن الزيارات ستُركز أيضا على دور هذه الدول في تخفيف التوتر في العراق والمنطقة.

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