التعليم العالي تطلق خدمة الإنترنت المجاني للامتحانات النهائية

2020/07/16 | 13:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن طريق خدمة 3G لطلبة الدراسات الأولية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق خدمة الإنترنت المجاني لدعم الامتحانات النهائية الإلكترونية.

قالت الوزارة ببيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المبادرة الوطنية لدعم الامتحانات الإلكترونية النهائية في الجامعات أُطلقت عبر توفير الإنترنت المجاني عن طريق خدمة 3G لطلبة الدراسات الأولية".

واشاد البيان "بالجهود الوطنية الساندة في هذا الظرف الاستثنائي ولا سيما هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الاتصالات التي شرعت بإطلاق الخدمة المجانية لتغطية الامتحانات النهائية الإلكترونية في الجامعات العراقية".

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