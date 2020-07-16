2020/07/16 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، التصنيف الجديد للمنتخبات لشهر تموز الجاري.وحافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة، فيما حل في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.وجاء العراق المركز السابع ايضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق في المركز 70 عالمياً والسابع آسيوياً وعربياً وكالة تقدم الاخبارية.

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