حكاية من التراث - عبدالرزاق دحنون

2020/07/16 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون نبهتني لأهمية هذه الحكاية التي يزيد عمرها عن الألف عام الأديبة السورية المعروفة ألفت الإدلبي -رحمها الله- وهي كاتبة قصة عريقة ازدهرت في النصف الثاني من القرن العشرين.



وألفت الإدلبي دمشقية كرست معظم كتاباتها لمدينتها.



ومدينتها دمشق مش إدلب وإنما تأدلبت تبعاً لزوجها على حسب العادة الغربية.



في كتبها "نفحات دمشقية" جمعت محاضرات قدمتها للجمهور الدمشقي في مناسبات مختلفة حكت فيها عن همومها الثقافية وعن ر ......





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