2020/07/16 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر اليوم الخميس.واحتل المنتخب الوطني المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة وهو ذات المركز الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر في 11 حزيران الماضي.وجاء المنتخب في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق في المركز الـ70 بتصنيف فيفا لشهر تموز المركز الخبري الوطني.

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