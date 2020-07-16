الداخلية: اكثر من 1300 قضية عنف اسري سجلتها الوزارة خلال الستة اشهر الماضية

2020/07/16 | 13:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلن مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، عن احصائية بعدد قضايا العنف الاسري بالعراق خلال ستة اشهر، فيما اشارت الى ان اعتداء الزوج على زوجته هي الاعلى.

وقال معن في بيان ان "اكثر من ١٣٠٠ قضية عنف اسري سجلتها وزارة الداخلية خلال الستة اشهر الماض...

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