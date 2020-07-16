الداخلية تعلن إحصائية بعدد قضايا العنف الأسري خلال الأشهر الستة الماضية

2020/07/16 | 13:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت الداخلية، اليوم الخميس، إحصائية بعدد قضايا العنف الأسري خلال الأشهر الستة الماضية.وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، إن "اكثر من ١٣٠٠ قضية عنف اسري سجلتها وزارة الداخلية خلال الستة اشهر الماضية".والتفاصيل ادناه:الشكوى التي سجلت في بغداد والمحافظات ٦١١ قضية عنف اسرياوامر القبض ٣٦٧اعتداء الزوج على الزوجة ٣٦٣٧اعتداء الزوجة على الزوج ٤٥٣اعتداء مابين الاخوة والاخوات ٤٠٢اعنداء الاباء على الابناء ١٨٣اعتداء الابناء على الاباء ٦١٧النتائج٤٣ محكوم٣٤٥ مفرج عنهم٣٧٤ رهن التحقيق

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