الاستخبارات تطيح بتسعة إرهابيين في نينوى

2020/07/16 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على 9 إرهابيين في محافظة نينوى.وذكرت الوكالة في بيان تلقته “تقدم” أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ولتجفيف منابع الإرهاب، القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على (9) إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة 4 …

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