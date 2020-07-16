2020/07/16 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تحرزها على (١٦) مولدةً كهربائيَّةً (ديزل) لم يتم إدخالها في الخدمة لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢.دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ؛ أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف من ضبط أوليات والتحرز […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط مولدات كهربائيَّةً لم يتم إدخالها لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢ المركز الخبري الوطني.

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