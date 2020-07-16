وسائل اعلام أردنية: استئناف امدادات النفط من العراق اليوم

2020/07/16 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

يبدأ اليوم الخميس استئناف توريد النفط العراقي إلى الأردن، بعد توقف بسبب انخفاض أسعار النفط إثر جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، أنه وقعت يوم أمس الأربعاء التوافقات النهائية بين الجانبين الأردني والعراقي على استئناف توريد النفط.

وأضافت أنه، تواجدت صهاريج نقل النفط العراقي للأردن في موقع التحميل بانتظار بدء ضخ النفط لنقله إلى المملكة.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أعلنت قبل نحو 10 أيام، استئناف إمداد النفط من العراق قائلة: "خلال يومين".

وأضافت أن الإمداد العراقي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتم التوافق على تأجيل الاستيراد من العراق.

وبينت زواتي أن الأردن يستورد 10 آلاف برميل يوميا من العراق فيما يستخدم 150 ألف برميل يوميا، والكمية المستوردة من العراق تشكل 7% فقط من استخدام الأردن.

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بغداد اليوم-بغداد

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