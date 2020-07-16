صيد ثمين في قبضة الاستخبارات العراقية في نينوى

2020/07/16 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد خبراء التفخيخ في تنظيم "داعش" الارهابي واثنين من معاونيه في مناطق متفرقة من محافظة ن...

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