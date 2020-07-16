شاهد: ‏الخزعلي يدعو الى بسط السيطرة على منافذ كردستان

2020/07/16 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ضرورة بسط السيطرة على منافذ كردستان ...

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