2020/07/16 | 14:00 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ضرورة بسط السيطرة على منافذ كردستان ...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: الخزعلي يدعو الى بسط السيطرة على منافذ كردستان
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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