فنانة مصرية شهيرة تكشف تعرضها لـ”التحرش” من قبل نساء!

2020/07/16 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الفنانة المصرية ” أميرة فتحي ” في منشور لها عبر حابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضها للتحرش من قبل بعض السيدات والفتيات .وذلك بعد نشرها لصورة خاصة بها من صالة الجيم برفقة صديقها والمدرب الخاص بها .تبت أميرة فتحي قائلة : ” مكنتش […]

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