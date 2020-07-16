طيران الاحتلال وزوارقه الحربية يجددان خرق الأجواء والمياه اللبنانية

2020/07/16 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد طيران الاحتلال الصهيوني وزوارقه الحربية اليوم الخميس خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن ست طائرات حربية واستطلاع صهيونية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا وجونية والدامور وعاليه وبلدات الجنوب وصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية قبل […]

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