الانبار تسجل 15 اصابة جديدة وحالتي وفاة بوباء كورونا

2020/07/16 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار ، الخميس ، بتسجيل 15 حالة اصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن ” =الاصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الانبار لهذا اليوم 15 اصابة جديدة وهم جميعا ملامسين لحالات […]

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