2020/07/16 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، إن رئيس الدولة أصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

تأتي إعادة تشكيل المجلس بعد تعيين عبد الحميد سعيد محافظا للبنك في نيسان.



وجرى تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي ينتمي للأسرة الحاكمة في أبوظبي ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء، رئيسا لمجلس الإدارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).