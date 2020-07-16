صحة النجف تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا الى 58 بالمئة

2020/07/16 | 14:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، عن ارتفاع عدد الشفاء من فيروس كورونا في عموم المحافظة الى 58 بالمئة.

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