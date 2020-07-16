2020/07/16 | 14:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين عن العمل نهاية الشهر الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين نهاية الشهر الحالي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين نهاية الشهر الحالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).