اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين نهاية الشهر الحالي

2020/07/16 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين عن العمل نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير عام التدريب في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة خصصت القروض الميسرة بدون فوائد للعاطلين عن العمل والمسجلة اسماؤهم ضمن قاعدة البيانات"، مشيرا الى "يوم غد الجمعة هو اخر موعد لتحديث بيانات الراغبين للحصول على قرض".

وأضاف باهض، أن "نهاية الشهر الحالي سيتم اطلاق الوجبة 28 من القروض وستشمل اكثر من 5000 لجميع المحافظات"، لافتا الى ان "انجاز معاملة منح القرض تستغرق 30 يوماً".

ودعا باهض الشباب ممن يرغبون بالحصول على القروض الى "الاستفادة من مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات لتطوير مهاراتهم"، مبينا ان "التقديم على القروض يكون من خلال منافذ الوزارة الالكترونية".

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