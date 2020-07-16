معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا من فرنسا الى جنوب العراق

2020/07/16 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت الأمم المتحدة ان الحكومة الفرنسية خصصت مبلغ 300,000 يورو (334,448 دولار أمريكي) لدعم الحكومة العراقية في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.مبينة ان المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة تنفس اصطناعي، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي جنوبي العراق.وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق […]

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