رئيس الصحة النيابية ينتقد أداء وزير المالية في التعامل مع أزمة كورونا

2020/07/16 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتقد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري أداء وزير المالية في التعامل مع أزمة كورونا وعدم جعل هذا الملف المهم ضمن أولويات عمل وزارته، محملاً إياه المسؤولية عن التراجع الحاصل في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي خلال الظرف الطارئ الذي يمر به البلد .وقال الجبوري اليوم :” يبدو أن ملف جائحة […]

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