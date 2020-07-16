حسين ولودريان يكشفان تفاصيل مباحثات بغداد

2020/07/16 | 14:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان عن مباحثاتهما في العاصمة بغداد.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان تابعته وكالة شفق نيوز، إن "زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق".

وأضاف "تطرقنا إلى دور الشركات الفرنسية والعلاقات العسكرية والأمنية، وبحثنا مع الجانب الفرنسي الوضع الإقليمي والتوتر الذي تشهده المنطقة".

وتابع حسين "كما ناقشنا ملف سجناء داعش"، مؤكداً "استمرار العراق في مقارعة الإرهاب".

من جانبه قال لودريان، إن "زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "يجب احترام سيادة العراق"، مؤكدا أن "تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به".

وتابع لودريان، "ندعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".

وقال وزير الخارجية الفرنسي "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".

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