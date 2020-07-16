عالية نصيف: زيارة رئيس الوزراء إلى البصرة منعطف مهم باتجاه فرض سلطة الدولة

2020/07/16 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصفت النائبة عالية نصيف زيارة رئيس الوزراء إلى البصرة بأنها ” منعطف مهم باتجاه فرض سلطة الدولة على كافة مؤسساتها وتحريرها من قبضة مافيات الفساد “.وقالت نصيف اليوم :” ان أهم ما تضمنته زيارة الكاظمي للبصرة هو اتخاذه خطوة جريئة وشجاعة بإحكام قبضة المؤسسة التنفيذية على المنافذ الحدودية والموانئ، وهذه الخطوة تأتي لفرض سيطرة […]

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