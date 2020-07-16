وزير الخارجية: زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق

2020/07/16 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق.

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