2020/07/16 | 14:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأربعاء أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 66273 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، مقابل 67417 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (66 ألف إصابة بكورونا خلال يوم والحصيلة الإجمالية تلامس الـ3.5 مليون في أمريكا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (66 ألف إصابة بكورونا خلال يوم والحصيلة الإجمالية تلامس الـ3.5 مليون في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).