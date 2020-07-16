لجنة نيابية : تم تأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام

2020/07/16 | 14:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكدت لجنة العمل النيابية، الخميس، ان الحكومة الاتحادية امنت رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري.وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة لن تواجه مشكلة في توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة”، لافتا الى ان “قانون الاقتراض حقق تأمين في رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري”.واضاف ان “الحكومة […]

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