2020/07/16 | 14:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الديوانية تعلن عن تسجيل 119 حالة شفاء جديدة واصابة 66 ووفاة حالة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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