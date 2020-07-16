2020/07/16 | 14:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحة مشتركة بشفاء وخروج مصابين بكورونا بقضاء الشطرة في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرحة مشتركة بشفاء وخروج مصابين بكورونا بقضاء الشطرة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرحة مشتركة بشفاء وخروج مصابين بكورونا بقضاء الشطرة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).