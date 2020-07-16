تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

2020/07/16 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يشيخ الجسم بصورة غير متساوية ، حيث تبدأ الشيخوخة بأهم أعضاء الجسم- العيون والأسنان والدماغ، فتفقد قدراتها قبل غيرها من أعضاء الجسم.وتفيد مجلة Nature Nanotechnology، بأن شيخوخة هذه الأعضاء تسبب رد فعل متسلسل لضعف وظائف الأعضاء الأخرى، التي يمكنها العمل سنوات طويلة.لذلك ولحسن الحظ ، بعد استعادة تلك الأعضاء لوظائفها، من الممكن وقف […]

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