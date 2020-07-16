نتائج غير متوقعة لدراسة عن سكان الأرض عام 2100

2020/07/16 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توقعت دراسة نشرتها مجلة “ذي لانست”، الأربعاء، أن يصل عدد سكان الكوكب في العام 2100 إلى 8.8 مليارات نسمة، أي أقلّ بملياري نسمة من توقّعات الأمم المتّحدة، وذلك بسبب معدل النموّ السكّاني السلبي المتوقّع تسجيله خلال النصف الثاني من القرن.وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في “معهد القياسات الصحية والتقييم” (آي إتش إم إي) ومقرّه […]

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