طبعة ثورة العشرين الثانيه/ ختام أ/9 - عبدالامير الركابي

2020/07/16 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي طبعة ثورة العشرين الثانيه/ ختام أ/ 9 عبدالاميرالركابي قامت ثورة المجتمع التحولي المابين نهريني عام 1920 بصفتها "ثورة استبدال تحولي" تفتقر لعنصرين أساسيين جوهريين ( وعي الذات التاريخية والمضمر المودع فيها، والوسيلة المادية اللازمة للتحول ولاكتمال أسباب وجودها في التاريخ) وهما من دون ادنى شك نقصان حاسمان، دالان على ماهوغير قابل للتعويض في حينه وابان انفجار الثورة، كان من شانه تأجيل انتصارها ......





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