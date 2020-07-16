2020/07/16 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور عــرابــنــا بـــوتــيــن...



وجـــارنــا آردوغــان...عرابنا وجارنا..



التقيا بمكالمة صوت وصورة طبعا..



ببداية هذا الأسبوع...



لا للتحدث عن تثبيت أسلمة كاتدرائية القديسة صوفيا Sainte Sophie التاريخية المسيحية البيزنطية الأرثوذكسية المعروفة...



والتي مسحت وغطيت شروشها عدة مرات...



واعتراض العديد من الدول..



بأشكال ضعيفة مختلفة..



إنما للتحدث براغماتيا ومصالحيا وتجاريا..



عن محاولة جديدة روسية ـ تركية..



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرابنا بوتين... وجارنا آردوعان... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرابنا بوتين... وجارنا آردوعان... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).