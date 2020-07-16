شركة سيارات شهيرة تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاما

2020/07/16 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت شركة سيارات يابانية شهيرة، تغيير شعارها، أمس الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما.وأطلقت شركة السيارات اليابانية “نيسان”، شعارا جديدا لعلامتها التجارية، في أثناء تدشين سيارتها الكهربائية الجديدة “آريا 2021”.وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يسعدنا أن نكشف عن شعار نيسان الجديد، وهو تصميم يشهد بتراثنا بينما نتطلع إلى […]

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