2020/07/16 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زيد الحلي ..نستضيف ، او تستضيفنا حاليا “جمرة القيظ” ، وكأن الاستضافات المزعجة قدرنا ..لا اله إلا الله ..فمنذ امس الاربعاء ، بدأت ملامح هذه الجمرة غير المرحب بها ، تقض مضاجع المواطنين ، متزامنة مع انقطاع التيار الكهربائي في عديد من المحافظات ، بضمنها بغداد ، وسط تبريرات ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتابة في ” جمرة القيظ “!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتابة في ” جمرة القيظ “!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).