الصحة: تسجيل 90 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 2200 إصابة جديدة

2020/07/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص ( 16110) نمو...





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