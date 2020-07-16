القبض على 3 من كبار تجار المخدرات بديالى

2020/07/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (16 تموز 2020)، بإلقاء القبض على ثلاثة من كبار تجار المخدرات في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية مشتركة نجحت بعملية نوعية استمرت ساعتين من الاطاحة بثلاثة من كبار تجار المخدرات في ديالى، ضمن مناطق شمال المحافظة".

وأشار إلى "ضبط مواد مخدرة بحوزة التجار الثلاثة"، لافتاً إلى أن "العملية تمثل ضربة اخرى لشبكات ترويج وتجارة المخدرات في ديالى".

وكانت الاجهزة الامنية في محافظة ديالى، قد أعلنت خلال الاشهر الماضية، اعتقال العشرات من مروجي المخدرات، بينهم تجار اجانب في عمليات جريئة ونوعية، وجرت في مناطق متفرقة من المحافظة.

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بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الخميس، 16 تموز، 2020، بمقتل 3 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في قضاء مخور في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "3 عناصر من تنظيم داعش قتلوا بضربة جوية في قضاء مخور في محافظة نينوى

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني، الخميس (16 تموز 2020)، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش، في ثلاثة محاور شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي أطلقت عملية عسكرية، لتعقب

بغداد اليوم- نيننوى

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاربعاء (16 تموز 2020)، القبض على أحد خبراء التفخيخ في تنظيم داعش واثنين من معاونية بمحافظة نينوى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز وكال

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